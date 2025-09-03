ITGマーケティングは9月2日、同社が取り扱うPCIe 5.0対応SSD「Samsung 9100 PRO」シリーズにおいて、8TBの大容量モデルの追加を発表した。日本では10月前半の発売を予定しており、先駆けて9月下旬には予約受付も開始する。Samsung 9100 PROシリーズに8TBの大容量モデル登場。PCIe 5.0対応PCIe 5.0インタフェースに対応したことで、最大14,800/13,400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現したモデルに大容量モ