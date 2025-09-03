陸上の世界選手権（１３日開幕、東京・国立競技場）、男子４００メートル代表の佐藤風雅（ミズノ）は?心機一転?で大一番に挑む。７月の日本選手権はレーン侵害があったとして一度は失格が言い渡されるも、所属先が複数回にわたって抗議。審議の結果、失格が取り消されて優勝が確定した。３日には所属先のオンライン会見に出席し「日本選手権以降はさまざまな感情があった」と明かしたが、３大会連続の代表入りが決まり「ひと安