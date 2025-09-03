新型コロナウイルスの感染が大分県内で拡大しています。 いま流行しているのが通称「ニンバス」と呼ばれる新たな変異株です。 専門家に特徴や対策を聞きました。 新型コロナ発生状況 ◆大分大学 グローカル感染症研究センター長 西園晃教授「5月くらいからちょっとずつ増えてきて、のどの痛みを訴える人が多いという特徴はある」 県内で感染が広がっている新型コロナ。原因の1つとみられるのがオ