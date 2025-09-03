熱帯低気圧の接近で、海の便にみだれがでています。 海上のしけの影響で、3日は種子屋久航路の一部が欠航しました。 あす4日の欠航を決めたのは、次の便です。 ◆「種子屋久高速船」の午前7時の屋久島発鹿児島行きの便 ◆「フェリーはいびすかす」種子島と屋久島発の3便 ◆「プリンセスわかさ」 ◆「フェリー屋久島2」 ・ ・ ・