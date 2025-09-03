日本の南の海上にある熱帯低気圧はこのあと台風になり、鹿児島県内に接近する見込みです。亀田気象予報士の解説です。 熱帯低気圧はあす4日未明までに台風へと発達し、予報円の中心を進めば、4日夕方以降、県本土に上陸するおそれもあります。 熱帯低気圧は現在、南大東島の南にあって、時速25キロで北寄りに進んでいます。 熱帯低気圧は4日午前3時までには台風となって、奄美大島の東100キロの海上へ、そして4日午後3時には三