3日午後6時ごろ、九州の南にある熱帯低気圧は4日未明には台風となる見込みです。 県内には4日午後に最接近する見込みで大雨となるおそれがあります。 台風予想進路図 熱帯低気圧は現在、南大東島の南南東およそ70キロにあり、4日未明には台風となる見込みです。 県内には5日午後に最接近する見込みで大雨となるおそれがあります。 熱帯低気圧に伴う暖かく湿った空気の影響で、県内は4日にかけて大雨のおそれが