93歳男性が車2台にたて続けにはねられ死亡、当初意識あるも容体急変 愛知東海テレビ

93歳男性が車2台にたて続けにはねられ死亡、当初意識あるも容体急変 愛知

  • 愛知県のJR木曽川駅で2日、道路を横断していた93歳男性が車にはねられた
  • 男性は転倒後、ロータリーから出てきた別の車にもはねられたという
  • 救急搬送時は意識があったが、その後容体が急変し、3日朝に死亡した
