ひき逃げの疑いで、37歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】ブラジル国籍の37歳男を逮捕 乗用車運転し出合い頭にワンボックスカーと衝突 そのまま逃げた疑い 岐阜･美濃加茂市 逮捕されたのは、岐阜県可児市に住むブラジル国籍の自称・派遣社員、カンジド・アルバレンガ・アラタケ・イタル容疑者（37）です。 警察によりますと、カンジド容疑者はきのう午後3時すぎ、美濃加茂市太田町の交差点で乗用車を運転中、出合い