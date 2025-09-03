俳優の福山雅治が３日、東京・西武新宿ペペ前広場で主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、１２日公開）の公開直前イベントに女優の有村架純と出席した。福山演じる元マジシャンの主人公が有村演じる姪（めい）の真世と殺人事件の真相に迫る物語。福山は「全く新しい感覚で楽しんでもらえるエンターテインメント・ミステリーです」とアピールした。劇中の決めゼリフ「イッツ・ショータイム！」を披露すると、無数のシ