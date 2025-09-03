県都・長野市のリーダーを目指す動きが加速しています。10月の長野市長選挙で小泉一真 市議会議員が３日、立候補を正式に表明しました。長野市 小泉一真市議「本日、私は次期長野市長選挙への出馬を決意を表明いたします。私が目指すのは、ただ一つです。「愛と参加」の市政を長野市民の手に取り戻すことにあります」３日、立候補を表明したのは、現在、長野市議4期目の小泉一真さん・59歳です。「子どもの声がうるさ