ポンド反発とともに、ドル全般に売りに傾くドル円１４８．７０付近＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル相場が上に往って来いとなっている。ポンドドルが1.3390付近から1.3333レベルまで下落したあと、英財務省が秋季予算案を１１月２６日に公表すると発表したことをきっかけとして上昇に転換。高値を1.3417レベルまで伸ばしている。 この動きとともにユーロドルも1.1640付近から1.1608レベルまで下落したあと、