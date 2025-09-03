ドル指数は上下動、ドル高からドル安へと振幅＝ロンドン為替 ドル指数はロンドン時間に入ってから上下動している。ロンドン朝方に９８．６３５まで上昇したあとは、低下に転換している。足元では９８．２２９まで低下し、前日終値９８．３９７を下回っている。 昨日と同様に米長期債利回り動向とともにポンドドルが上下動したことが影響している。 ドルインデックス＝98.26(-0.13-0.14%)