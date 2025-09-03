ユーチューバー・ヒカル（34）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「お母さんのように」思っている有名女優を明かした。「結婚後初の夏休み特番 ヒカル相馬リムジンで24時間生活〜人生とはいつになっても挑戦だ〜関西メンツ大集合スペシャル」というタイトルの動画で、ヒカルが様々なミッションをこなしていく様子を披露。その中に「有名人と電話しろ」というミッションがあり、ヒカルは「今、深夜1時とかなんで、結