JR久大本線の南大分駅で8月29日、赤信号にも関わらず列車が発車し、非常停止するトラブルが起きていたことが分かりました。 運転士はこのトラブルを報告をしておらず、駅の利用者がJRに問い合わせて発覚しました。 南大分駅 ◆TOS甲斐菜々子記者「こちらの通路は反対側のホームに渡るためのものです。運転手が赤信号に気付かず列車を発車させた際、こちらの遮断機は降りておらず、人が通れるような状態だ