吉本新喜劇ゼネラルマネージャー（GM）の間寛平が、きょう3日放送の、ABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：16※関西ローカル）に出演し、かつて吉本新喜劇を離れた時のエピソードを激白する。【動画】「たけし軍団に入れてください」間寛平の激白エピソードにかまいたち濱家驚がくかまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ