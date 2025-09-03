贈賄の罪に問われた角川歴彦被告の最終弁論が開かれ、角川被告は「私は無実で、無罪です」と訴え、裁判は結審しました。出版大手「KADOKAWA」の前会長・角川歴彦被告は、東京オリンピック・パラリンピック大会のスポンサーの選定などで便宜を図ってもらうよう大会組織委員会の理事だった高橋治之被告に依頼し、謝礼としておよそ6900万円の賄賂を渡した罪に問われています。先月、検察側は角川被告に対し懲役3年を求刑しましたが、3