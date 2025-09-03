俳優の松たか子（48）が3日、テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。“夫”との2ショットが公開された。【写真】「おしゃれなご馳走」松たか子と“夫”の朝食ショット本作は、大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部サダヲ（55）が、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶり