タンクの解体作業が完了した「J9エリア」＝3日午前、福島第1原発（東京電力提供）東京電力は3日、福島第1原発で処理水の海洋放出に伴い空になったタンク12基の解体作業が完了したと発表した。今後、隣接する区域でもタンク解体を進めて敷地を確保し、3号機で予定されている溶融核燃料（デブリ）の取り出し関連設備を設置する計画。東電によると、完了したのは「J9エリア」と呼ばれる区域のタンク。2月から解体を始め、この日は