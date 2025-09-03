JRAが馬券を発売するムーランドロンシャン賞（フランスG1、7日、パリロンシャン芝1600メートル）の登録取消（取消料960ユーロ＝約16万円）が3日、締め切られ、13頭が登録を継続した。日本調教馬はゴートゥファースト1頭で、アルカントール、アンリマティス、クドワー、ザライオンインウィンター、セレンゲティ、ダンシングジェミナイ、バルマカラ、パーシカ、ホタツェル、マハバヤサナフィ、リードアーティスト、ロザリオンを