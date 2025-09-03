水素で走る燃料電池車のタクシーの出発式に出席した東京都の小池百合子知事（左端）ら＝3日午後、東京都庁東京都は3日、水素で走る燃料電池車（FCV）のタクシーの出発式を都庁で開いた。水素は二酸化炭素（CO2）を排出しない燃料として注目される。タクシー事業者を中心に補助金を出すことで、2030年度までに約600台の導入を促す。トヨタ自動車など多くの企業で構成する団体「水素バリューチェーン推進協議会」も協力する。商