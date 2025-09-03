自民党道連が総裁選前倒し実施を求める方針を全会一致で決めたと明らかにする武部新文科副大臣（中央）ら＝3日午後、札幌市自民党北海道連は3日、役員会と総務会を札幌市内で開き、党総裁選の前倒し実施を求める方針を全会一致で決めた。会合後、道連会長の武部新文部科学副大臣が記者団に明らかにした。武部氏によると、役員会では道連会長として前倒しへの賛成を提案、賛同を得た。記者団に対し、参院選総括委員会の報告書で