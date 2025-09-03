米国を拠点に活動するお笑い芸人のたむらけんじ（52）が3日、陣内智則のYouTubeチャンネル「陣内智則のネタジン」に出演。再婚したことを報告した。陣内から「あれ、どうなっだんよ。結婚は？結婚するやせんや言うて」と水を向けられると、たむらは左手薬指の指輪をちらり。陣内が「（指輪）してるやん！」とツッコむと「結婚してん」と、再婚を報告した。陣内が「え？外国の方？」と聞くと「いやいや、日本の方」と明言。日