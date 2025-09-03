ピザハットでは、2025年9月1日から28日までの4週間、「ピザマラソン2025」を開催しています。完走者には抽選でオリジナルグッズが当たる毎週1回以上、1000円以上注文すると、もらえる特典がどんどんグレードアップしていく、まさにマラソンのような達成感が味わえるキャンペーンです。景品の詳細とスケジュールは下記のとおりです。■第1週：9月1日から7日まで特典はドリンク無料クーポンです。期間内に1000円以上の注文が条件。■