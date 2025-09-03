「広島−ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）この日は「今日はまるごと鳥取県ナイター」として行われ、鳥取県出身で広島ＯＢの川口和久氏（６６）が試合前の始球式に登場した。背番号「３４」のユニホームを着て投じた一球は右打者の足元にワンバウンド投球。「やっぱりボールを投げるって、しんどいですね（笑）でも僕の中では、原点は広島にあるので。選手たちが頑張ってくれれば、言うことないです」と明るい表情で振り