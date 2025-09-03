なか卯は、2025年9月3日11時から「月見温たま牛肉つけうどん」を季節限定で販売しています。テイクアウトもできるのど越しの良い"細切りうどん"を、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めて食べる、お月見シーズンにぴったりの一品です。つけ汁は、鰹や昆布を使った関西風のだしに、甘めに味を付けたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加えて奥深い味わいに仕上げています。のど越しの良いうどんとも好相性で