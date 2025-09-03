厳しい残暑が続いています。3日は県内4つの地点で猛暑日となりました。一方、熱帯低気圧は今夜にも台風に発達し、5日、広島に最接近する見通しです。3日の最高気温は府中市で36度、福山市と尾道市で35・4度など、県内4つの地点で猛暑日を記録しました。■福山市民「暑くて死にそう。寝苦しいですし」■福山市民「まいっちゃいますね。外にあまり出たくない。耐えるしかないですね」一方、日本の南にある熱帯低気圧が3日夜にも台風