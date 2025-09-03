2024年のNBAドラフトは、指名前から不作の年と評価されてきた。1年を終え、今年のオールスター入りを果たしそうな選手は現れなかったが、『ESPN』でドラフトアナリストを務めるジェレミー・ウー記者は、各選手が「多くの新人が役割を得て長期的に魅力ある才能を示した」と興味深い見解を示している。 同記者は、実力ではなく“期待値”を元に、2年目に興味深いキャリアを送る可能性のある選手をラ