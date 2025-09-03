これからの気象情報です。 4日(木)は変わりやすい天気で、雷雨のところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、中越の山沿いと上越の各地にカミナリ注意報、上越には併せて洪水注意報が発表されています。 ◆9月4日(木)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは広く晴れるでしょう。 一方、午後は雲が広がり、平地も含めて所々でにわか雨がありそうです。 ・中越地方 沿岸部は午後、次第に雲が厚くなり雨の降るところもある