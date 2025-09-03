早く中学校行きたいな2週間続いた高熱。血液検査で告げられた12歳息子の病／明日、息子は空に還る（1）最初はただの風邪だと思っていた。2週間続いた高熱の先に待っていたのは、長く辛い闘病生活でした。中学校生活を間近に控えた小学6年生の冬、「急性骨髄性白血病」と宣告された12歳のカズマ。あまりに突然のことに、両親も動揺を隠せません。入院するカズマには抗がん剤治療が開始され、まだ幼い妹は状況がわからず母に甘えたが