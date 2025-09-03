（台北中央社）俳優の西島秀俊とグイ・ルンメイ（桂綸鎂）が共演する日台米合作映画「Dear Stranger／ディア・ストレンジャー」が、台湾で11月に開催される「2025金馬国際映画祭」の閉幕作に選ばれた。西島は映画祭に合わせて台湾を訪問し、ルンメイや真利子哲也監督と共に上映後のトークセッションに出席する。西島はその年最も注目されるべき一人の映画人として「焦点映画人」にも選出され、映画祭では西島の特集上映が組