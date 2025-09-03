横浜・八景島シーパラダイスでTVアニメ『SPY×FAMILY』とのスペシャル企画「夏はシーパラでわくわくがいっぱい！！TVアニメ『SPY×FAMILY』夏休みイベントin横浜・八景島シーパラダイス」が、2025年7月15日から9月30日(火)まで開催中だ。 【写真】シーパラに来たぞ！という写真が撮れるうれしいTVアニメ『SPY×FAMILY』フォトスポットも イベント描き下ろしイラストのフォージャー家。さわやかな服装が夏にぴったり！作品をイメー