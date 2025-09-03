2025年11月で横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年となります。新潟市では、めぐみさんを題材にした舞台劇が上演されました。 「助けてお母さん、助けて返して、お家に返して」 横田めぐみさんの拉致問題を描いた舞台劇『めぐみへの誓い～奪還～』。2014年に新潟市でスタートし、これまでに全国各地で70回近く上演されています。 3日は、めぐみさんが通った寄居中学校の生徒など市内の中学生約4