ここからは、「青春！未来へのパスポート」。山形県内で未来に向かってがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート仲間を信じて身体をぶつける！山形中央高校・ラグビー部"花園" 30回出場！ 県を代表する高校ラグビー強豪校を取材！ きょうは仲間を信じて全力でぶつかりあう山形中央高校ラグビー部を紹介します。