吉井電気は9月1日、プライベートブランド Coconirから冷凍ゴミ箱「におわんポイ」を発表した。クラウドファンディングサービス「Makuake」で応援購入ができる。期間は9月29日まで。吉井電気は、プライベートブランドの冷凍・冷蔵庫を30年以上に渡り開発・販売してきたノウハウを持つ企業。新製品は、その技術力を生かし、生ごみのニオイをシャットアウトできる冷凍ゴミ箱となっている。マイナス12度の冷気でゴミを凍結して雑