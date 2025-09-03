いま、議員のＳＮＳをかたった「偽アカウント」が横行しています。その目的とは。本物のアカウント名との差は「ｘ」の一文字のみ巧妙に作られた“偽アカ”自民党で大阪府議の占部走馬氏と杉本太平氏の２人は、８月中旬、インスタグラムで何者かに偽のアカウント＝「偽アカ」を立ち上げられました。（占部走馬府議）「私のアカウントを完璧に模した“偽アカ”を作られた」（杉本太平府議）「私の信用がおとしめられている。