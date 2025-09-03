国道2号西広島バイパスの本格的な延伸工事を前に、官民が連携し、渋滞緩和に向けた対策などを議論する会議が開かれました。■広島市 松井一実市長「力を合わせて官民一丸となって、この渋滞対策に取り組むということを確認し、また実践するということが不可欠になっている」会議には国や広島市、県選出の国会議員のほか地元経済界の代表らが出席しました。西広島バイパスは、広島市西区観音本町から中区平野町までの2.3キロを延伸