日経平均株価 始値42085.66 高値42293.54 安値41863.20 大引け41938.89(前日比 -371.60 、 -0.88％ ) 売買高22億3610万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆79億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反落、欧米株市場の全面安受けリスクオフに ２．米株市場では長期金利の上昇背景にハイテク株安目