まだまだ残暑が続き、紫外線が気になる方も多いと思います。強い日ざしの下で働く職員の目を守るため、公務中のサングラス着用を認める動きが全国で始まっています。薩摩川内市でも9月からその取り組みが始まりました。公務中にサングラス、街の人はどう思うのでしょうか。（記者）「薩摩川内市消防局。作業をしている職員はサングラスをかけている。薩摩川内市では今月から全ての職員のサングラス着用を解禁した」薩摩川内市