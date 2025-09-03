活版印刷の父として知られる、本木 昌造の没後150年を記念した講演会が開かれました。 活版印刷の技術を全国に広め、日本の近代印刷の基礎を築いた本木 昌造。 江戸時代末期、現在の長崎市に生まれ、日本で初めてとされる「地方新聞」を発行したことでも知られています。 （芸術工学会 大串 誠寿さん） 「文字の原器を適切に保管していくことの重要性を、歴史が私たちに気づかせようとしていると思います