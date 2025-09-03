3日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝148円55銭前後と、午後5時時点に比べ18銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円15銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース