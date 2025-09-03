斎藤工、永尾柚乃出演のテレビ朝日ドラマ「誘拐の日」最終回が２日に放送された。現代に発生した栄進記念病院の院長夫妻殺害事件の真相が明らかになったが、原因となった院長七瀬守（半田周平）が娘七瀬凛（永尾柚乃）のペンダントに仕込んでいたデータには、肝心の脳研究で開発された薬のレシピがなかった。先代院長七瀬栄作（渋川清彦）が開発した薬は、息子の七瀬守院長も作り方を知らず、レシピを知る者は誰もいないはず