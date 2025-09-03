中古車販売店でつくるJU熊本が3日、車の無償貸し出し支援にあたる一般社団法人日本カーシェアリング協会に車両5台を寄贈しました。必要とされる500台に対して現在150台ほど確保できていて、今回の5台も被災者に貸し出されます。 ■JU熊本・満田和浩会長「多くの被災者の皆様に少しでも活用いただき、喜んでもらえたらと思います」