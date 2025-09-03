気象台は、午後7時2分に、洪水警報を筑西市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・筑西市に発表 3日19:02時点南部では、3日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■結城市□大雨警報・土砂災害・浸水3日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報3日夜のはじめ頃に警戒■筑西市□大雨警報・土砂災害・浸水3日夜のはじめ頃に警戒1時