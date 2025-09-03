中国で抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードが行われたきょう、台湾の頼清徳総統が「台湾は銃を掲げて平和を祝うのではなく、歴史の教訓を記憶する」などとSNSに投稿しました。台湾の頼清徳総統がきょう、抗日戦争勝利を記念する「軍人節」にあわせて自身のSNSを更新しました。そのなかで「台湾の人たちは平和を愛している。台湾は銃を掲げて平和を祝うのではなく、歴史の教訓を記憶する。手にした装備は国を守るためのものであ