「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」（３日、江戸川）深見亜由美（３３）＝愛知・１１７期・Ｂ２＝が２日目３Ｒ、インからしっかり逃げて産休後初勝利を決めた。「エンジンがいいですね。スリットから伸びていて、ターンを回ってから押してくれる。オール３連対はうれしい」と笑みがぼれた。今回は追加あっせん出場。「（復帰戦の）とこなめがダメで、思い出すためにもたくさん走りたいと思っていた。江戸