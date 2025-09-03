東京世界陸上（13日開幕）の代表に選出されたミズノ所属の飯塚翔太（34、男子200m）、ディーン元気（33、男子やり投）、佐藤風雅（29、男子400m＆男子4×400mリレー）の3名が3日、オンライン会見を行い、本番に向けての意気込みを語った。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手トラック種目では男子100m代表のサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）と同じく、今大会の代表選手の中で最多6度目の出場となった