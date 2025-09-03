インターネット上で証券口座が乗っ取られ、金融商品を不正に売却されたとして、大学講師の男性が口座を開設していたＳＢＩ証券（東京）を相手取り、売却された金融商品の返還を求めた訴訟の第１回口頭弁論が３日、東京地裁（島崎邦彦裁判長）であった。同社側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。訴状で男性は、同社に開設していた口座が４月に不正アクセスを受け、保有していた金融商品数千万円分が勝手に売却されたと主張。