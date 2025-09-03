【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、“驚異の足”で二塁到達の瞬間ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席でキャリア最速となる打球速度193キロの弾丸ライナーを右翼席へ運び、46号ソロをマークした大谷は、7回の第4打席でも驚異的な足を披露し、チャンスを作った。ドジャースが4ー7と3点を追う7回、無死一塁の場