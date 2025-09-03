「巨人−ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）先発したヤクルトのピーター・ランバート投手がまさかの“背信投球”だ。大乱調で初回にいきなり猛攻を食らい４安打３四球４失点。４３球を投じ球場は、騒然となった。初回先頭の丸から２者連続四球を与え無死一、二塁のピンチを招くと泉口に右中間適時三塁打を浴びて２点を先取される。続く岡本に左越え適時二塁打を打たれて３失点目。続く岸田に四球を許し、中山の右前打を打