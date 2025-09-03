去年の能登半島地震や奥能登豪雨の被害に合い、今は仮設住宅で暮らす人たちにとって、悩みのひとつは部屋の狭さです。そんな悩みを解決しようと立ち上がった建築を学ぶ学生たち。身近な材料を使っての収納を考えました。学生たちのアイデア収納ボランティアに密着しました。※詳しくは動画をご覧ください（9月3日放送『となりのテレ金ちゃん』より）